Nel parco giochi con droga e kit da spacciatore: denunciati due minorenni

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Miniato, nei giorni scorsi, hanno denunciato due minorenni per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti sono avvenuti nelle prime ore della mattina di giovedì scorso, 7 settembre. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Santa Maria a Monte hanno intravisto i due giovanissimi seduti sulla panchina all’interno di un parco giochi comunale. Dato l'orario insolito, i Carabinieri si sono insospettiti e nel momento in cui gli sguardi si sono scambiati hanno anche colto il nervosismo dei ragazzi, preoccupati di guardarsi intorno come a cercare una via di fuga. E' scattata quindi l'identificazione.

Durante la procedura l'agitazione dei due aumentava, senza che sapessero dare motivi convincenti sulla loro presenza nel parco. Il controllo è diventato una perquisizione pesonale e così in possesso dei ragazzi, dentro i marsupi, sono stati trovati: un bilancino di precisione un involucro in cellophane contenete circa 10.3 grammi di hashish, alcuni ritagli con tracce della stessa sostanza stupefacente e 235 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

I minorenni sono stati quindi condotti presso gli uffici della stazione Carabinieri e al termine degli accertamenti di rito sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.