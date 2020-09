Spaccio in Piazza Vettovaglie: 26enne arrestato, un altro denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, in Piazza delle Vettovaglie, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato un tunisino di 26 anni. Il giovane è stato fermato dopo aver ceduto una dosa di cocaina ad un uomo del posto. Nel corso dell’operazione, in concorso nell’attività di spaccio, è stato denunciato un altro tunisino, sempre di 26 anni.

In precedenza, nella tarda mattinata, i militari dell'Arma hanno arrestato anche un italiano di 27 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pisa, dovendo egli scontare la pena di 2 anni, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Pisa.