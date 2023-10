Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato una serie di controlli in centro città e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, sequestrando circa chili 1,5 di hashish e alcune dosi di eroina.

Ad essere in primis denunciato è stato un 17enne, deferito alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, il fiuto delle unità cinofile 'Frazy' e 'Delphi' ha portato al controllo del giovane, trovato in possesso di 15 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I successivi approfondimenti hanno permesso di rinvenire e sequestrare tutto il resto della sostanza stupefacente, pari 1,5 chili di hashish, in parte nascosta in un motorino, sequestrato anch'esso.

Le Fiamme Gialle, in un'altra operazione, hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di spaccio e detenzione di stupefacente, un soggetto già gravato da specifici precedenti e con braccialetto elettronico alla caviglia, intento a spacciare sostanza stupefacente nel pieno centro di Pisa. Sono stati sequestrati, in suo possesso, circa 15 grammi di hashish e svariate dosi di eroina. Il soggetto è stato posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Il complesso della droga sarebbe valso al dettaglio oltre 12mila euro.