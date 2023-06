Servizio serale fruttuoso ieri, 20 giugno, per la Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Pisa. Con pattuglie e personale in abiti civili, gli agenti hanno eseguito vari controlli fra centro e frazioni, fra cui Riglione, Oratoio, Sant'Ermete, Porta Fiorentina, San Giusto, San Marco e zona stazione. Proprio in quest'ultima area un'auto civetta della Polizia ha notato un soggetto già noto agli operatori per spaccio, provvedendo quindi alle verifiche di rito. Erano circa le 22. L'accertamento si è concluso con l'arresto del 40enne albanese.

Le manette sono scattate solo dopo che gli operatori hanno voluto vederci chiaro. Il sospettato infatti, al controllo, ha eccepito di star rientrando a casa, che in effetti si trova nel quartiere. L'ora tarda, i precedenti e in generale la situazione, ha convinto gli inquirenti comunque a procedere con la perquisizione personale dell'operaio, per poi passare all'auto e alla perquisizione domiciliare. L'operazione si è conclusa a notte inoltrata: sono stati sequestrati in possesso dell'uomo 15 grammi di cocaina, 3 bilancine di precisione, numeroso materiale atto al confezionamento in dosi, 12,5 chili di presunta sostanza da taglio di colore marrone e in particolare la somma contante di quasi 70mila euro.

Al termine delle incombenze procedurali il 40enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato portato in carcere al Don Bosco in attesa della convalida del provvedimento precautelare e della possibilità per l'indagato di fornire al magistrato prove a suo discarico.