Trovato con un grammo di hashish su viale Bonaini: 19enne segnalato

Una pantera della Squadra Volanti della Questura di Pisa, durante l’ordinario pattugliamento della città stanotte intorno alle ore 02.50, ha proceduto al controllo di un'autovettura su viale Bonaini segnalando all'autista di accostare. Nell'atto di scendere il giovane, identificato per un 19enne residente a Cascina, ha lasciato cadere a terra un involucro, tentando di occultarne la vista ai poliziotti che, invece, hanno notato il movimento sospetto e recuperato il materiale sotto l’abitacolo.

Il sospetto che si trattasse di stupefacente appena acquistato è stato subito confermato: lo stesso ragazzo ha ammesso di aver comprato la dose per uso personale da un soggetto a lui sconosciuto in zona Stazione. Le successive analisi hanno confermato essere un grammo di hashish. La droga è stata sequestra e il giovane segnalato in Prefettura.