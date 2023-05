Spaccio sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele: bloccati due pusher

Operazione antidroga nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, in zona stazione a Pisa da parte delle pattuglie del Nosu della Polizia municipale.

Grazie alle informazioni raccolte sul posto, gli agenti sono riusciti ad individuare una coppia di stranieri di origine tunisina che, sotto i porticati delle Poste centrali, in piazza Vittorio Emanuele, effettuavano scambi con noti tossicodipendenti.

I presunti spacciatori sono stati così bloccati e sottoposti a perquisizione sul posto. Uno di essi, un 20enne pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e già arrestato nel luglio scorso, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina nascosta sotto la lingua e di alcuni grammi di hashish nella tasca dei pantaloni, oltre alla somma di 190 euro della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza, essendo egli disoccupato. E' stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti e spaccio.



L’altro straniero, un 30enne che alla vista degli agenti deglutiva in maniera vistosa, è stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello per verificare la presenza di ovuli nell’addome. Difficoltà di natura tecnica hanno impedito però l’accertamento.

Essendo stato comunque trovato in possesso di una banconota da 10 euro e di un telefono cellulare che non ha mai smesso di ricevere chiamate, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il connazionale.



Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, sottoponendo il 30enne alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa e condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione e 2000 euro di multa senza sospensione condizionale della pena.



Poichè entrambi sono irregolari sul territorio, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le pratiche di espulsione.