Spave contest - ecco le band e gli artisti selezionati

Boom di iscrizioni per il primo contest organizzato dallo Spaventapasseri! Grande risposta da parte dei musicisti per la bella iniziativa dell'irish pub pisano. Le date delle selezioni live saranno tutti i giovedì a partire dal 9 febbraio fino alla finale del 2 marzo. Come voto varrà sia quello del pubblico che quello dei giudici, che cambieranno ogni serata, mentre per la serata finale ci saranno dei giudici d'eccezione che verranno resi noti molto presto. Ecco le band e gli artisti selezionati che si esibiranno al locale. 9 FEBBRAIO Nessuno Escluso Safesex Desnos 16 FEBBRAIO Una Pietro Pellegrini Federico Cacciatori Vyrgeena Matteo Toso 23 FEBBRAIO Revenant Synapses Ladri di Mescal ZioRakitic + Vitalerba Stay Spave