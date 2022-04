Scuole, la Provincia al lavoro: "Incontri costanti per la pianificazione degli spazi"

Nuovo incontro giovedì 7 aprile tra la Provincia di Pisa e la dirigenza scolastica dell’Istituto Da Vinci-Fascetti, presso lo stesso istituto, per la ricerca di ulteriori spazi da mettere a disposizione anche del Liceo Carducci. “L’area esterna dell’ITIS ospiterà i moduli prefabbricati che saranno realizzati dalla Provincia di Pisa ad uso anche del Carducci. Il dirigente scolastico professor Federico Betti ha dato la sua disponibilità, sentito il Consiglio di Istituto, e a lui vanno i più sentiti ringraziamenti, ad accogliere i moduli presso l’area del suo istituto - afferma il presidente Angori - adesso occorre affinare la collocazione dei moduli prefabbricati con la Soprintendenza di Pisa e l’accordo edilizio con il Comune di Pisa. I moduli non saranno comunque pronti prima dell’inizio del 2023, per cui, in questa attesa l’istituto Iti ha individuato, insieme alla Provincia di Pisa, 4 aule che possono essere messe a disposizione, da aggiungere alle altre della ex palazzina Aereonautici, per il Liceo Carducci. Il dirigente Betti farà tutto il possibile affinché gli spazi delle 4 aule possano essere fruibili già dall’inizio del prossimo anno scolastico".

"C’è ora da fare un ulteriore passaggio, anche attraverso i due istituti cittadini, ma tutto fa supporre che si tratti di una soluzione che risponde alle esigenze del Carducci, che aveva chiesto 6 aule in più - prosegue Angori - quattro dunque saranno ricavate grazie alla collaborazione del Da Vinci-Fascetti, mentre almeno una sarà, con tutta probabilità, ricavata all’interno del Carducci stesso, grazie ai lavori realizzati dalla struttura tecnica provinciale, insieme alla riqualificazione di un laboratorio. Una sorta di risiko degli spazi, muovendoci soltanto come Provincia di Pisa, e questo mi preme precisarlo, in assolo seppure con piena competenza, su una tematica che riguarda comunque buona parte della città, e senza alcuna indicazione di quella che sarà l’organizzazione degli spazi anche in base alla situazione Covid19, di cui ci auguriamo di non ricevere i protocolli attuativi nel mese di agosto, come accaduto per l’anno 2021” sottolinea ancora Angori.

Costante, dunque, il confronto portato avanti in queste ultime settimane con i dirigenti scolastici dei plessi cittadini da parte della Provincia di Pisa in vista della programmazione del prossimo anno scolastico. Lo stesso presidente Angori ha partecipato agli incontri insieme alla consigliera provinciale Cristina Bibolotti, delegata all'Edilizia, e alla consigliera Antonietta Scognamiglio, delegata alla Programmazione scolastica.