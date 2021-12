A Pisa nello spazio Natale di Emergency i regali sono solidali

Artigianato afgano, accessori realizzati in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci e prelibatezze natalizie, giochi per bambini e, ancora, tante idee per sostenere il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale di EMERGENCY da acquistare online o, in presenza, nello spazio Natale aperto a Pisa, in via San Lorenzo 78, dal 26 novembre al 24 dicembre. Qui è possibile trovare 90 idee regalo con logo EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ong o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell’ambiente e dei diritti. Anche quest’anno uno spazio sarà riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore sostegno possibile.

I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti verranno destinati al sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY.

Lo Spazio di Natale sarà aperto in via San Lorenzo 78 a Pisa dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20.

Tutti i regali e le idee solidali per il Natale si possono trovare anche su shop.emergency.it e regalisolidali.emergency.it