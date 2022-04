A Marina di Pisa arriva 'Spazzapnea', la gara subacquea di raccolta differenziata

Si terrà anche a Pisa, a Marina, la quarta edizione di 'Spazzapnea - Operazione fondali puliti', la gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata al recupero dei rifiuti in mare e sui litorali d'Italia. E' stata lanciata ieri 4 marzo all'Eudi Show di Bologna dalla voce del recordman Umberto Pelizzari e dal presidente di Spazzapnea Odv Paolo Acanti. Sono 6 le località coinvolte per domenica 28 maggio: Genova, Venezia Bari, Capri, Palermo e appunto Marina di Pisa.

Ideata a Genova nel 2018, Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri 'spazzini del mare' e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti.

La gara avrà inizio la mattina e vedrà impegnati per tre ore un numero massimo di 150 partecipanti in ogni città. La manifestazione è aperta a tutti. Ogni iscritto sarà coperto da assicurazione RC e, se apneista, avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione per la sicurezza. Per chi vorrà dedicarsi alla ricerca subacquea sarà necessario un brevetto di apnea in corso di validità. Le squadre potranno essere formate da tre apneisti, oppure due apneisti e un raccoglitore a terra oppure tre raccoglitori a terra. Il calcolo del punteggio sarà effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente.

Per informazioni e iscrizioni alla tappa pisana il riferimento è Danilo Cialoni, 3385852323, mail cialonid@gmail.com.