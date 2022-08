Castelfranco: l'incendio ha mandato in cenere 22 ettari di campi e area boschiva

Nonostante il vento sostenuto, l'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di giovedì 11 agosto nei pressi di Villa Campanile, nel territorio di Castelfranco di Sotto, è stato domato e spento senza eccessivi pericoli per la popolazione. Il punto della situazione viene stilato dal sindaco Gabriele Toti attraverso la pagina Facebook: "Ieri pomeriggio ho seguito personalmente le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato il nostro territorio. Circa 22 ettari complessivi di terreno, la gran parte dei quali (circa 19 ettari) di campi coltivati e tenuti puliti, in regola con le ordinanze che abbiamo emesso, la restante parte (3 ettari) di aree boscate".

"L’incendio ha avuto una grossa propagazione e ha interessato una parte estesa del territorio - spiega Toti - Volendo individuare l’evento da un punto di vista geografico, le fiamme sono partite dalla via Romana per arrivare a lambire il cimitero di Villa Campanile. Per facilitare le operazioni di spegnimento, in alcuni momenti è stata chiusa la via Romana Lucchese ed è stata chiusa via Dori fino a quando le attività dei Vigili del Fuoco non sono state completate del tutto ieri pomeriggio alle 19. Sono stati impegnati Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, di Pescia, di Lucca, di Prato. I Carabinieri e la nostra Polizia Municipale, operatori delle associazioni di volontariato, dipendenti della Regione Toscana, la stessa Regione che ha coordinato tutte le operazioni, una ruspa per delimitare le aree interessate dal fuoco. Sono intervenuti anche due elicotteri per operare dall’alto. Tanti soggetti diversi sono intervenuti per dare il loro contributo e aiutare a domare le fiamme".

"Due persone sono state portate all’ospedale per un principio di intossicazione - aggiunge il sindaco - ma, a quanto ho appreso, senza riportare per fortuna gravi danni. Sono stati registrati invece alcuni danni a beni immobili, in particolare a un’auto e ad altre attrezzature. Le fiamme hanno lambito anche delle abitazioni, infatti è stato forte il timore che i danni potessero essere ben più importanti. Per fortuna, grazie all’intervento di tutti, è stato possibile limitare le conseguenze dell’evento per quanto più possibile. Questo, tra tutti gli incendi che mi è capitato di seguire nella mia esperienza, è di sicuro quello che ha destato maggiore preoccupazione. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno dato il loro contributo, compreso l’assessore Francesco Mastromei di Altopascio, visto la contiguità e la vicinanza della zona interessata. Con me è sempre stato presente il consigliere comunale Albo Bocciardi con cui abbiamo seguito l’evoluzione di quanto stava accadendo".