Vicopisano, in aiuto dei più fragili: le associazioni di volontariato attive con la consegna di spesa e farmaci a domicilio

A Vicopisano continua l'impegno delle associazioni di volontariato e dell'amministrazione comunale per aiutare le persone più fragili per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio.

"Ricordo - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Valentina Bertini, che ha coordinato il servizio - che le associazioni del territorio, in collaborazione con l'amministrazione, sono disponibili a portare spesa, farmaci e mascherine a casa alle persone anziane, con patologie, immunodepresse, con disabilità e in quarantena o in isolamento fiduciario. Per noi è fondamentale che nessuno si senta solo e sappia che, in qualsiasi momento, può contare su volontari e volontarie disponibili, competenti, gentili e preparati, ai quali affidarsi e che ringrazio ancora una volta".

"Il funzionamento del servizio è semplice - aggiunge Bertini - basta telefonare alla Misericordia di Vicopisano, se si è del capoluogo, di zone vicine o di Guerrazzi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, al numero 342/6812227, o all'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, se si è di San Giovanni, Cevoli e Cucigliana, tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, al numero 331/1566669 e al Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme, se si è di Uliveto, Noce, Lugnano e Caprona, h24, al numero 050/788222 o inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero 334/6424636. Inoltre alcuni negozi del territorio - conclude l'assessore - hanno dato la propria disponibilità a consegnare la spesa a domicilio, la lista, in continuo aggiornamento, è disponibile sul nostro sito www.viconet.it o inviando un messaggio WhatsApp al numero del Comune 366/8301788. Un ulteriore servizio, del quale ringrazio i negozianti, per tutti coloro che comunque vogliono spostarsi il meno possibile, in particolare per le persone anziane o con altre difficoltà".