Nel 1981 Mino Trafeli dichiarava: "La chiameremo Torre Nascente e sarà illuminata giorno e notte da riflettori cangianti". Martedì 25 giugno alle 18 nel Ridotto del Verdi, con 'Gioco parallelo: la Torre pendente di Mino Trafeli', il Teatro di Pisa ricorda la grandiosa esperienza della Ragione Insidiata, l’ineguagliato programma di eventi, spettacoli e laboratori che 'travestì' la città Pisa per il Carnevale del 1981.

L’incontro, a ingresso libero, fa parte del mini palinsesto È viva la Torre di Pisa, promosso da Fondazione Teatro di Pisa e Cineclub Arsenale per gli 850 anni della Torre di Pisa ed è patrocinato dal Comitato per gli 850 anni e dall’Opera Primaziale Pisana.

'Gioco parallelo' prende le mosse dal bozzetto realizzato dall’artista volterrano Mino Trafeli per la costruzione della maestosa Torre, praticabile e in vetroresina, che rappresentò una delle attrazioni più spettacolari del Carnevale ‘81. Il bozzetto, di proprietà della Fondazione Teatro di Pisa, è ora esposto nella mostra 'La Torre allo specchio', curata da Stefano Renzoni e organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana per gli 850 anni dalla fondazione del Campanile del Duomo.

L’incontro di martedì 25, suddiviso in due momenti, sarà aperto dai saluti di Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, e di Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana. Seguirà la proiezione del documentario 'La Torre pendente', montato e prodotto dal CineClub Arsenale con alcuni girati d’epoca in presa diretta messi a disposizione dalla famiglia Trafeli.

Protagonista del documentario è il progetto della 'Torre nascente', la colossale riproduzione (alta 12 metri) degli anelli sommitali del Campanile, che fu alloggiata in piazza XX Settembre, davanti al Palazzo del Comune e la cui inaugurazione diede avvio al Carnevale del 1981.

Per voce di Roberto Scarpa - che assieme a Riccardo Bozzi, allora direttore del Teatro di Pisa, ideò e progettò il palinsesto degli eventi della Ragione Insidiata - il documentario ripercorre quella incredibile ed epocale pagina di storia cittadina, e mostra, con immagini d’archivio, il lavoro e l’atelier di Mino Trafeli.

Al termine della proiezione, seguirà un momento di conversazione, riflessione e memorie condotto dalla giornalista Candida Virgone, che all’epoca per Il Tirreno seguì e scrisse la cronaca degli eventi del Carnevale 1981, con Marta Trafeli, il critico d’arte Nicola Micieli e con Roberto Scarpa.