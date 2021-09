In spiaggia con i bagnini volontari di Marina di Vecchiano

Un'estate tutto sommato tranquilla, quella appena trascorsa, con due operazioni di salvataggio significative e per fortuna andate a buon fine. A raccontarlo sono Riccardo Berchielli e Filippo Frasini, rispettivamente presidente di 'Mare sicuro' e di Glap (Gruppo di lavoro in acqua di Pisa), associazioni che ormai da anni operano nella spiaggia libera di Marina di Vecchiano. Quindici cani tra Labrador, Terranova e Golden Retriever addestrati ad assistere il bagnino nel recupero in acqua di persone in difficoltà, 13 bagnini volontari e quattro postazioni smontabili lungo la spiaggia. Una jeep, un pick up e un quad per gli spostamenti veloci completano la 'lista'. Senza dimenticare il collegamento radio, fondamentale per comunicare a distanza in un tratto molto frequentato dai turisti durante la stagione estiva. Sono state queste le risorse messe in campo nel corso della stagione. E "Ogni anno le nuove forze di volontari sono importanti", sottolineano i due presidenti. Questi i contatti per chi volesse partecipare o contattare le associazioni: maresicuro2012@tiscali.it; glap@glap.it (Glap: via Pratese, 8 Pistoia).