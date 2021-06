Elioterapia alla 'Buca del mare': San Rossore conferma l'apertura del Gombo

Una giornata alla spiaggia naturale del Gombo presso la 'Buca del mare', dove si potrà stare sotto l'ombrellone e prendere il sole in uno degli ambienti più caratteristici della Tenuta tra dune, mare e la vista della foresta pietrificata. "Confermata anche per quest'anno la novità del 2020, inserita nei percorsi accessibili del Parco con visita guidata giornaliera prenotabile da tutti i visitatori, sempre in numero limitato e controllato - spiega il direttore Riccardo Gaddi che aggiunge - stiamo inoltre lavorando al rinnovo della convenzione con i Comuni che permetterà di avere a disposizione ombrelloni da dedicare ad anziani e categorie protette, come fatto negli anni passati". "Come accade dagli anni '60 questa estate il nostro circolo organizza una piccola spiaggia attrezzata - dichiara Stefania Donci, presidentessa del Circolo Ricreativo Aziendale Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli - siamo felici della conferma di questa novità dell'apertura al pubblico, che affianca la nostra consolidata attività sociale".

Prenotazione obbligatoria, la visita è attiva tutti i giorni fino al 12 settembre. La giornata prevede il trasporto da Cascine Vecchie con un mezzo messo a disposizione dal centro visite: partenza alle 8.30 dal lunedì al sabato e alle 9.15 la domenica. Arrivo alla spiaggia naturale nella zona chiamata 'La buca del mare', dove si potrà godere della bellezza della spiaggia rispettando l'ambiente e le regole previste. Ritorno alle 18 dal lunedì al sabato, alle 18.15 la domenica. Ogni famiglia avrà a disposizione un ombrellone con due sdraio occupabili fino ad un massimo di 4 persone. Prenotazioni sul sito www.top5viaggi.com, biglietto di 35 euro a ombrellone comprensivo del trasporto. I partecipanti devono rispettare le disposizioni di sicurezza antiCovid.