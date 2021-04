Marina di Pisa, la soddisfazione di Fratelli d'Italia: "Valorizzazione e riqualificazione apprezzata da tutti"

"Esprimiamo profondo apprezzamento per quanto già fatto dall’attuale amministrazione sotto l’impulso costante del presidente della 1° commissione Maurizio Nerini e dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa - si legge in una nota del direttivo comunale di Fratelli d’Italia Pisa - e per quanto e? in cantiere di esser realizzato nei prossimi mesi. Non abbiamo alcuna difficoltà a dire che siamo di fronte alla più grande opera di valorizzazione e riqualificazione del litorale degli ultimi decenni. Basterebbe pensare solo al fatto che la prossima estate, dopo anni e anni di promesse, marce indietro e smentite, si potrà finalmente andare al mare in bicicletta in sicurezza e comodità, grazie alla realizzazione a tempi record di una bellissima pista ciclabile che unisce il centro di Pisa a Marina".

"Tante sono le opere già realizzate e tante quelle già previste, come la definitiva riqualificazione del lungomare. Purtroppo, ci tocca prendere atto che altrettanta solerzia ed attenzione non vengono registrate da parte della Regione Toscana: a Marina da circa venti anni - prosegue la nota di Fratelli d’Italia - si sta ancora attendendo il completamento delle vasche di contenimento 4 e 5 (di fronte all’abitato e causa di molti problemi). Un’opera probabilmente già vecchia prima ancora di essere realizzata. Partendo da queste considerazioni siamo favorevoli alla chiusura del lungomare, nel periodo estivo, dal lunedì al sabato compreso a partire dalle ore 18 e per tutto il giorno la domenica, con la possibilità di poter ancora svolgere il mercato della domenica mattina".