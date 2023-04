Spirometrie gratuite in Pediatria: l'Aoup celebra così la Giornata mondiale contro l'asma

Spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni nell’Unità operativa di Pediatria all’Ospedale Santa Chiara la mattina di venerdì 5 maggio. E’ una delle iniziative con cui l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma bronchiale che si celebrerà in tutto il mondo il 2 maggio.

L’asma bronchiale è infatti una delle patologie croniche più diffuse e la più frequente in età pediatrica, interessando circa un bambino su 10, con notevoli ricadute, anche nel nostro Paese, in termini di spesa sanitaria oltre che di assenze scolastiche e lavorative. Nonostante la disponibilità di numerose linee guida, si registra ancora una marcata disomogeneità di comportamenti sia per quanto riguarda la diagnosi sia la terapia di questa condizione, anche e soprattutto nell’età evolutiva. Allo scopo di aumentare la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento, a partire dal 1998, su iniziativa della Global initiative for asthma (Gina), ogni anno, il primo martedì del mese di maggio, si tiene la giornata mondiale dell’asma: quest’anno il tema sarà 'Asthma care for all' (info: https://ginasthma.org/world-asthma-day-2023/) proprio a indicare come sia necessario garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti affetti.

In tale occasione, come detto, l’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup anche quest’anno permetterà di eseguire gratuitamente una spirometria ai bambini sopra i 6 anni la mattina del 5 maggio (gli interessati potranno prenotare per i propri figli, fino a saturazione dei posti disponibili, inviando una email all’indirizzo allergologiapediatrica.pisa@gmail.com e specificando nell’oggetto 'Giornata mondiale asma', indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede il test).

Questa iniziativa andrà a ricadere in quella nazionale dalla Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili - www.simri.it) in collaborazione con Federasma (federazione che raccoglie le associazioni dei pazienti asmatici, www.federasmallergie.it), con l’associazione Asmallergiabimbi (www.asmallergiabimbi.it) e con la Sip-Società italiana di pediatria (www.sip.it).