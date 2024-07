Sporco e distacchi di intonaco da mura e soffitto in cucina: chiuso ristorante nel pisano 

Nel comprensorio della Compagnia di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un controllo presso un’attività di ristorazione, segnalando il titolare di un'attività alle competenti Autorità sanitaria e amministrativa. Durante le verifiche è stato rilevato che il locale cucina era in precarie condizioni igienico sanitarie, per sporco pregresso, unto, incrostazioni, residui di lavorazioni sulle attrezzature, esfoliazione, distacco di intonaco dalle pareti e dal soffitto, infine mancava ed assenza di acqua calda a servizio di tutta l'attività di ristorazione. In tale circostanza, è scattata l'immediata sospensione e inibizione dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti. Elevate sanzioni pari a mille euro.