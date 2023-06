Nel comprensorio della Compagnia di Pontedera, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, con il successivo intervento dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, hanno verificato le condizioni di attività di un'impresa del settore di ristorazione, disponendo l'immediata chiusura al termine dell'accertamento.

Al titolare sono state contestate, per il laboratorio e il deposito alimenti, "precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di sporco pregresso e diffuso", insieme a "scarti di precedenti lavorazioni sugli impianti, sulle attrezzature e su tutti gli ambienti". In particolare è stata riscontrata anche la "presenza di roditori morti e deiezioni animali sulla pavimentazione".