Vecchiano: verso la chiusura delle adesioni al progetto 'Sport all'aria aperta'

C’è tempo fino a lunedì 21 giugno per palestre e centri sportivi per presentare domanda per il progetto messo a punto dal Comune di Vecchiano: 'Sport all'aria aperta'. "Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni operanti sul territorio comunale l’utilizzo, a titolo gratuito, di due spazi aperti di proprietà dell'Ente per lo svolgimento di attività sportiva. Riteniamo indispensabile, in questo modo, dare un contributo concreto alle palestre e ai centri sportivi che per così tanto tempo hanno dovuto interrompere la propria attività, a causa della pandemia" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore allo Sport Andrea Lelli.

"Si tratta, inoltre, di un'importante alternativa che favorisce forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva sul territorio comunale, in spazi che si prestano allo svolgimento di attività sportiva in totale sicurezza e adatti ad utenti con diversi profili ed obiettivi, incentivando l’adozione di sani stili di vita pur nella attuale condizione". Le aree verdi o spazi comunali che l'amministrazione comunale ha prioritariamente individuato, tali da garantire il distanziamento e da poter svolgere numerose attività, sono rispettivamente:

- il parco pubblico adiacente la Scuola secondaria di primo grado 'Giacomo Leopardi' di Vecchiano;

- l'area a verde Piazza Martiri della Bonifica di Migliarino.

Tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione 'Primo Piano'. Le manifestazioni di interesse possono essere inviate, indicando come oggetto progetto 'Sport all'aria aperta', tramite:

- pec all’indirizzo comune.vecchiano@postacert.toscana.it;

- posta elettronica (anche da mail ordinaria) all'indirizzo partecipazione@comune.vecchiano.pisa.it

Per info: Ufficio Sport, teleofono 050 859648 - partecipazione@comune.vecchiano.pisa.it. "La nostra Amministrazione Comunale resta in ogni caso disponibile a valutare altre proposte di localizzazione delle attività sportive su aree verde comunali o spazi comunali attrezzati, attraverso un consueto confronto tra le parti" concludono Angori e Lelli.