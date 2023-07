Montopoli: arriva lo sport nel Bosco dei frati a San Romano

Quattro associazioni sportive si alterneranno ogni fine settimana per organizzare attività sportive gratuite aperte a tutti. Prende il via il progetto 'Sport di Tutti. Parchi', ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci. Montopoli in Val d'Arno entra nella così nella palestra a cielo aperto di Sport e Salute che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all'aperto, e sceglie di aderire a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici dove poter svolgere attività sportiva gratuitamente durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Sabato 15 luglio si è svolta la conferenza stampa di presentazione insieme ai responsabili regionali e nazionali del progetto e i referenti delle società sportive. "Teniamo molto a questa iniziativa - hanno aperto il sindaco Giovanni Capecchi e il vicesindaco Linda Vanni - perché è un modo per dare spazio alle nostre società sportive che qui possono proporre delle attività rivolte alla comunità. Ci troviamo nella frazione più popolosa e questo luogo, questo bellissimo polmone verde, può e deve essere centrale per progetti di socialità e integrazione. Inoltre è un modo per veicolare uno stile di vita sano grazie anche alla pratica dello sport".

Gli ultimi due sabati di luglio dalle 9 alle 12 ci saranno delle attività dimostrative in cui le associazioni faranno vedere quelle che saranno le discipline che si svolgeranno al Bosco dei Frati a partire da settembre. "Le società sportive - ha detto Salvatore Sanzo dirigente area sport di Sport e Salute - sono il nostro patrimonio, il vero valore che deve essere consolidato. Progetti come questo si basano sui concetti di condivisione, di socialità e di integrazione. Speriamo che da qui possa prendere il via un percorso più ampio".

Sono quattro le associazioni che hanno aderito: 4 Monkeys Aps che si occupa di arti circensi per bambini, adulti e over 65, la Gam Asd per attività motorie e psicomotorie per tutte le fasce d’età, la Asd Arcieri della Rocca di Montopoli per il tiro con l’arco e la Città di Montopoli Asd per il calcio. "Lo sport - ha detto il presidente della Federazione Scherma Paolo Azzi - viene spesso associato a grandi business, ma non è tutto così, anzi. Nel complesso lo sport è fatto di associazionismo, di piccole realtà. Quando una piccola società nasce in una piccola comunità è già una bellissima medaglia per tutti".

Un progetto, come hanno spiegato il coordinatore Sport e Salute Toscana Alessandro Viti e la referente Sport nei parchi - Sport e Salute Toscana Alessandra Nieri, nato durante il Covid per la necessità di trovare spazi aperti dove poter svolgere attività sportiva e che si divide in due linee di finanziamento, la prima prevede la fornitura di attrezzatura mentre l’altra (Urban sport activity e weekend), quella che è stata attivata a Montopoli, la gestione di spazi aperti alle associazioni per favorire momenti di sport gratuiti e aperti a tutti. A spiegare nei dettagli il funzionamento ci ha pensato Enrico Savini della Asd Città di Montopoli che segue il coordinamento. "Da sabato 2 settembre e per tutti i sabati, per un anno, saranno allestite al Bosco dei Frati tre isole sportive dove si alterneranno le quattro associazioni e dove si potrà praticare sport gratuitamente. L’unico requisito richiesto per partecipare è avere un certificato medico per l’attività fisica. Intanto a luglio chiunque può provare le attività proposte e sperimentare gli allenamenti".