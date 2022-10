"Sport non convenzionali per tutti": promuovere l'inclusività al Parco delle Concette

Ieri pomeriggio, venerdì 28 ottobre, al Parco delle Concette a Pisa c'era chi giocava a fresbee e chi invece a pallavolo. Chi provava qualche mossa di karate e chi faceva altre attività pensate per tutti. È questo il senso dell'iniziativa promossa dal CUS Pisa a livello locale (con la collaborazione dell'amministrazione comunale), ma che fa parte di un più ampio progetto nazionale ideato dal CUSI (Centro universitario sportivo italiano), realizzato con l'appoggio di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si chiama 'SPONC!' e come dice già il titolo ('Sport non convenzionale per tutti') "l'obiettivo - spiega la referente territoriale Mariangela Paldino - è quello di proporre delle attività inclusive per tutti, senza alcuna distinzione".

"Un'opportunità in più per l'inclusività anche delle persone con disabilità", dice l'assessore del Comune di Pisa con delega alla disabilità Sandra Munno. E ora si attende l'evento nazionale conclusivo a Rimini (l'11, 12 e 13 novembre), come spiega il vicepresidente del CUS Pisa, Giuliano Pizzanelli.