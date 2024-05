Al via gli sportelli d'informazione e orientamento 'Apertamente' a sostegno delle famiglie

Partono da Pisa, da Pisanova e Cep, gli sportelli d’informazione e orientamento di 'Apertamente', il centro per le famiglie della Società della Salute della Zona Pisana gestito in collaborazione con le cooperative sociali 'Arnera' e 'Il Simbolo'. Lo sportello offre servizi di vicinanza solidale e attività di promozione e supporto ai nuclei con fragilità, ma anche spazi di informazione, orientamento e condivisione sui temi della genitorialità, dell’affido familiare e dell’adozione. Ma molto presto saranno operativi anche negli altri territori della Zona Pisana.

Cominciano martedì 21 dal Centro polivalente di Pisanova (via Umberto Viale, 2) dove sarà attivo uno vero e proprio sportello in cui trovare informazioni, ascolto e orientamento sui servizi e le iniziative del territorio attivo tutti i martedì dalle 11 alle 13 e rivolto alle famiglie con figli minori. Dal 23 maggio lo stesso servizio tutti i giovedì (sempre dalle 11 alle 13) sarà anche al Cep, nei locali del Centro aggregativo 'Giovani Lab' (Piazza Giovanni XXIII).

Ma 'Apertamente' è di più. C’è, ad esempio, il furgone di Meraki, un vero e proprio doposcuola e ludoteca viaggiante per animare spazi educativi rivolti a piccoli gruppi di bambini. Ma anche 'Crescere Insieme', uno spazio di confronto e condivisione sui temi della genitorialità per famiglie con bambini fra i 3 e i 6 e fra i 7 e gli 11 anni, guidato da un’equipe multidisciplinare. Poi 'Due chiacchiere a colazione', momenti di confronto in piccoli gruppi con il supporto di personale esperto per neogenitori con figli di meno di un anno. E 'Sei forte papà', un servizio per promuovere la paternità rivolto ai babbi con figli di qualsiasi età. Sono tutti servizi attivabili immediatamente: basta farne richiesta.

Già operativo anche 'Noi siamo infinito', lo spazio di incontro per adolescenti e preadolescenti di Largo Petrarca (nei locali delle ex circoscrizione 5) in cui, sotto la guida di educatori professionali, sono organizzate attività con la partecipazione diretta e attiva delle ragazze e dei ragazzi già nella fase della programmazione. E le 'Home visiting', ossia le visite periodiche a domicilio per famiglie con figli sino a 3 anni e 'L2 a domicilio', i percorsi di alfabetizzazione sempre a domicilio per apprendere la lingua italiana in tre mesi. Questi tre servizi, però, sono attivati previa richiesta del servizio sociale della SdS Pisana.

Per informazioni 389.6628351 e info@centroapertamente.it.