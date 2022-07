Pontedera: taglio del nastro per il nuovo sportello ambiente

E' stato inaugurato lo sportello ambiente del Comune di Pontedera. La sede dei nuovi locali è in via Peppino Impastato, al settore delle Manutenzioni Comunali. L'orario di apertura al pubblico, per i primi mesi, sarà il lunedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, mentre il martedì e il giovedì è prevista l'apertura pomeridiana dalle 14,30 alle 18,30. Nella zona, all'esterno del centro cittadino e facilmente raggiungibile, si può arrivare con l'auto e parcheggiare in modo gratuito.

Allo sportello ambiente sono stati trasferiti i servizi di distribuzione a consumo dei kit dei sacchi porta a porta domestica e non domestica, il ritiro dei mastelli rotti da sostituire, il sostegno alla domanda di accesso al servizio ritiro domestico di amianto, l'assistenza per l'accesso al ritiro domestico di ingombranti e la gestione della campagna di distribuzione delle compostiere domestiche.

"Si tratta di una innovazione - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Mattia Belli - perchè si prova ad accentrare e incentivare tutta una serie di servizi ambientali coadiuvandoci e facendo da trait d'union tra la nostra società, che gestisce direttamente i servizi di igiene ambientale, Geofor - Retiambiente e il nostro ufficio comunale ambiente che, chiaramente, deve seguire tutte le pratiche amministrative del settore. Nel nuovo ufficio sono concentrati servizi alla persona e al cittadino che sono utili nella quotidianità e nelle specificità delle singole utenze".

"Questo nuovo servizio - spiegano da Geofor - offre una gestione diretta per quanto riguarda la distribuzione dei kit, ma prova anche a dare risposte a quelle problematiche quotidiane come ad esempio la sostituzione di un contenitore o altre questioni, accorciando le tempistiche per la risoluzione dei problemi. In pratica, diciamo all’utente: 'Ritira ciò che hai terminato per la corretta differenziazione dei rifiuti', anche per invitarlo a fare un approvvigionamento a consumo, solo quando ce n’è davvero bisogno. Abbiamo così affiancato con convinzione questa iniziativa, con la consapevolezza di agevolare gli utenti nella corretta gestione della raccolta differenziata e di tutto ciò che ruota attorno all’attenzione verso l’ambiente".