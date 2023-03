San Giuliano Terme: al via lo sportello d'ascolto gratuito per i genitori dei bambini 0-3

A partire da giovedì 16 marzo, con orario 14-16 presso il civico 29 di via Niccolini, sarà attivato lo sportello di ascolto per i genitori dei bambini della fascia 0-3 anni del territorio comunale, realizzato dalle psicologhe dell'aggregazione del centro Dab Lab della cooperativa sociale Arnera. Lo rende noto il Comune di San Giuliano Terme.

"Lo sportello, finalizzato al confronto su domande aperte relative alle problematiche sulla gestione dei figli in età di frequentazione del nido, è stato interamente finanziato con risorse comunali - afferma l'assessore alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli - il servizio, aperto alle famiglie, prevede incontri con psicologi specializzati in età prescolare, età evolutiva e sui disturbi comportamentali o diagnosi di disturbi precoci".

"Investiamo ulteriormente nelle politiche per l'infanzia e per dare il migliore servizio possibile ai genitori e ai loro piccoli - prosegue - ma stiamo rafforzando anche le politiche per la scuola: il Comune di San Giuliano Terme è stata tra le poche amministrazioni in Toscana, se non l'unica, che ha stanziato un contributo di 200 euro per il 'Pacchetto scuola' ai nuclei familiari con figli in età scolare, invece dei 100 euro previsti dalla Regione. Nonostante avremmo bisogno di maggiori risorse per aumentare il contributo, siamo riusciti ad accontentare 287 famiglie".



"Siamo soddisfatti della partenza di questo servizio che mettiamo gratuitamente a disposizione delle famiglie con figli e figlie nella fascia di età tra 0 e 3 anni - afferma il sindaco Sergio Di Maio - l'avvento del nido è una fase da seguire con attenzione, si tratta del primo momento di distacco dal genitore e di un nuovo approccio alle cose giornaliere dei piccoli, frangente in cui le famiglie hanno bisogno di un buon supporto per affrontare nel modo migliore e sereno un percorso di grande importanza dell'infanzia".



I luoghi dove si tiene lo sportello sono il nido Trilli, Mary Poppins, Piccolo Principe e il Comune, presso la stanza dedicata agli Uffici di prossimità. Per maggiori informazioni e i giorni in calendario consultare l'area dedicata al seguente link. Per fissare un appuntamento è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail specialisti@arnera.net.