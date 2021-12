Capannoli: nei locali della farmacia uno sportello di ascolto per genitori

È aperto da pochi giorni a Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli, lo sportello di ascolto per genitori, nato da un’iniziativa dell’Associazione Tarta Blu. 'Aperto al futuro' è il nome del progetto, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, che si compone di due moduli.

Il primo modulo, lo sportello, già attivo, ha l'obiettivo di creare uno spazio per l'ascolto delle preoccupazioni dei genitori che riguardano lo sviluppo dei loro figli. Questo spazio, già attivo, è curato dal Dott. Massimo Soldateschi, pediatra e, come lui stesso si definisce, “nonno e volontario dell'associazione”, il quale si occupa di fornire una prima attenta osservazione sullo sviluppo dei bambini e prestare ascolto alle preoccupazioni dei genitori supportandoli nella gestione delicata di questa fase della vita.



Il secondo modulo partirà nel febbraio 2022 e verrà concretizzato in un percorso di formazione riguardante lo sviluppo tipico e il benessere dei bambini. Tale percorso sarà ulteriormente suddiviso in due parti: una prima parte aperta a tutti coloro che sono interessati all'argomento e una seconda parte destinata alle figure professionali che, in qualche modo, si occupano della fascia d’età 0-6 anni.



Il progetto, come accennato in precedenza, è sostenuto con i fondi della Chiesa Valdese e vede Arnera Società Cooperativa Sociale come capofila, l’Associazione Tarta Blu come partner operativo, le associazioni 'Mondo Nuovo' di Volterra e 'I Giardini delle Mamme' di Pisa come sostenitori, trovando inoltre il valido contributo della Società della Salute Valdera e Val di Cecina.

L’iniziativa si è concretizzata grazie al supporto fattivo del Comune di Capannoli e della Farmavaldera, la Srl che gestisce la farmacia comunale, che ha messo a disposizione gli spazi a Santo Pietro Belvedere, dove lo sportello di ascolto è attivo previa prenotazione.

Per informazioni: associazione Tarta blu - info@tartablu.it