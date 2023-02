Prende il via lo sportello di consulenza legale dedicato ai professionisti del turismo

Un nuovo servizio che nasce per garantire un'assistenza ancor più capillare ed efficiente ai professionisti del turismo. Federalberghi Confcommercio Provincia di Pisa presenta il nuovo sportello di consulenza legale dedicato alle strutture alberghiere e ricettive di Pisa e provincia. Nella sede di via Chiassatello 67 imprenditori, titolari e gestori di hotel, bed&breakfast, resort, agriturismi e di tutte le strutture ricettive potranno trovare un canale diretto e riservato attraverso cui ricevere assistenza e consulenza specifica sui temi di diritto civile, commerciale e tributario.

"A pochi giorni dall'accordo stipulato a livello provinciale tra Confcommercio e FederAlberghi vogliamo essere immediatamente operativi proprio partendo dal lancio di un nuovo servizio dedicato alle imprese del comparto turistico e ricettivo" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Il turismo rappresenta un elemento trainante dell'economia pisana, come dimostrano i dati di partenze e arrivi finalmente in crescita dopo il periodo della pandemia, e il nostro impegno verso i professionisti del settore non può prescindere da un'assistenza sempre più specializzata e qualificata".

"Lo sportello avrà come riferimento l'avvocato Giorgio Benedetti, legale di notevole esperienza e specializzato nell'assistenza alle imprese turistiche" spiega il presidente di Federalberghi Confcommercio Provincia di Pisa Andrea Romanelli. "Il servizio nasce proprio con l'intenzione di agevolare gli imprenditori che necessitano di informazioni e approfondimenti, per offrire un sevizio sempre più dettagliato, professionale e di qualità, improntato a risolvere dubbi e questioni. Attraverso lo Sportello sarà possibile avere assistenza, con una prima consulenza gratuita su temi specifici come tributi locali (tassa sulla pubblicità e tassa sui rifiuti), cartelle esattoriali, redazione di contratti e problematiche inerenti a contratti già sottoscritti e recupero dei crediti". Lo sportello di consulenza legale dedicato alle strutture alberghiere e ricettive è sempre disponibile su appuntamento, contattando lo 050/25196 o alla mail e.zazzeri@confcommerciopisa.it.