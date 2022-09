Confesercenti apre il suo 'Sportello per le imprese' a Cascina sul bando a fondo perduto

Sarà un appuntamento tutto dedicato al bando 'Ricentriamoci' del Comune di Cascina per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese, quello dello sportello 'Voce ImpresAmica' il prossimo martedì 4 ottobre dalle 9 alle 13 al piano terra del municipio. Si tratta di un servizio realizzato da Confesercenti Toscana Nord presso il Comune di Cascina per consulenza su normative e pratiche amministrative, digitalizzazione delle imprese, formazione, tutela sindacale e molto altro ancora.

"Un servizio previsto ogni primo martedì del mese - spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli - che in questa occasione dedicheremo al bando per contributi a fondo perduto; non solo per informare le imprese su questa opportunità ma anche per aiutarle alla compilazione della domanda. Lo sportello 'Voce ImpresAmica' è un progetto che Confesercenti ha strutturato per la prima volta in maniera innovativa a Cascina: ne abbiamo altri di assistenza alle imprese, ma qui abbiamo abbinato una linea telefonica dedicata che si affianca alla presenza in Municipio. Tutti gli imprenditori di Cascina hanno a disposizione un numero (3387170783) a cui rivolgersi per avere risposte tutti i martedì mattina (9.30-12.30) e i giovedì (15-17), anche attraverso WhatsApp fuori dagli orari di contatto telefonico diretto. Un importante investimento della nostra associazione sta poi nella consulenza della dottoressa Stefania Micco, del nostro settore Startup e sviluppo imprese, che ha una lunga esperienza alle spalle".