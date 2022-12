Racconti la tua impresa e trovi gli strumenti agevolativi migliori: è lo sportello 'Informabandi'

C’è un nuovo servizio attivo nel Comune di Bientina, nato per trasferire le opportunità dei bandi regionali e nazionali al sistema produttivo e agli enti del terzo settore. Si tratta di 'Informabandi', uno strumento gratuito rivolto ai giovani, alle donne, alle associazioni a coloro che intendono avviare una nuova impresa nel territorio bientinese.

Informabandi sarà gestito come uno sportello di ascolto, una novità che lo caratterizza rispetto ad altri servizi per il cittadino. In questo modo, oltre a ricevere le informazioni più utili per orientarsi sui bandi di interesse, coloro che usufruiranno del servizio avranno la possibilità di descrivere le proprie idee imprenditoriali, i propri obiettivi e le proprie necessità, al fine di selezionare gli strumenti agevolativi più giusti e creare percorsi partecipativi, esclusivi e 'su misura'.

Il Comune si avvarrà del supporto di un team multidisciplinare composto da Studio Associato P2C Professional (finanza agevolata enti e imprese), Studio d’Architettura Paolo Ceccanti (valorizzazione siti culturali), Società Rubika (innovazione digitale). Le/Gli utenti saranno seguite/i nelle attività di co- programmazione e co-progettazione, per connettere e interconnettere desiderata e soluzioni, a dimostrazione di un reale ed efficace partenariato tra pubblico e privato.

"Lo scopo del nostro nuovo servizio è quello di mettersi al fianco del territorio, della rete imprenditoriale e commerciale esistente, ampliandone il potenziale con le opportunità offerte dai bandi Regionali e Nazionali - dichiara Desiré Niccoli, assessore del Comune di Bientina con delega ad Ambiente, Agricoltura, Attività Venatorie, Bandi e finanziamenti, Consorzio di Bonifica - un supporto che vuole cogliere gli interessi dei giovani, delle donne e delle associazioni per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo. Le risorse economiche limitate a causa della crisi pandemica prima, ed energetica oggi, ci impongono di pensare a soluzioni alternative come i finanziamenti regionali o statali, anche se molte volte possono sembrare scritti in una lingua straniera, risultando irraggiungibili o incomprensibili. Bientina con Informabandi traduce le norme e favorisce l’incontro tra territorio e nuove opportunità, cercando di concretizzare in progetti, le idee di sviluppo che arrivano dal paese".

Tutte le informazioni sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Bientina. Per avere ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento presso il Comune, si può scrivere all’indirizzo informabandi@comune.bientina.pi.it o inviare un messaggio su WhatsApp al numero 388 8776000.