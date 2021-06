Pontedera: uno sportello di consulenza notarile gratuita presso il palazzo comunale

Alla presenza del vicesindaco Alessandro Puccinelli è stata siglata dal presidente del Consiglio notarile di Pisa Claudio Calderoni e dal segretario generale del Comune Paola La Franca, la convenzione per l’istituzione di uno sportello di consulenza gratuita presso il Comune di Pontedera.

L’iniziativa prevede la presenza di un notaio, designato a turno dal Consiglio notarile di Pisa, che offra, senza il pagamento di alcun corrispettivo, una prima informazione notarile in tema di atti di compravendita e di successioni.

secondo giovedì del mese dalle ore 12 alle ore 14, previo appuntamento da prendersi con la segreteria del Consiglio notarile via mail a Lo sportello sarà attivo a breve, superata la fase più grave dell’epidemia da Covid-19 e quindi a partire dal mese di settembre, e sarà operativo il, previo appuntamento da prendersi con la segreteria del Consiglio notarile via mail a consigliopisa@notariato.it

Il notaio di volta in volta designato non renderà ovviamente un parere per iscritto né indicherà nominativi di altri notai, però fornirà risposta agli interrogativi dell’utenza, e in particolare ai cittadini di Pontedera (o comunque a coloro che vi dimorano anche solo per lavoro), rispondendo alle domande, fornendo informazioni e naturalmente una prima consulenza.

"Siamo felici di avviare questo sportello ed è nostra intenzione estendere l’iniziativa anche ad altre categorie professionali” ha sottolineato il vicesindaco Puccinelli, mentre il presidente Calderoni ha affermato: “L’apertura alle istituzioni, agli enti locali e alla cittadinanza in generale è uno degli scopi che sto cercando di raggiungere nell’espletamento del mio mandato e sono contento, dopo l’attivazione a San Miniato, di poter avviare questa iniziativa anche nell’importante città di Pontedera”.