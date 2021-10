Riapre lo sportello 'Pisa giovani' in via San Martino

Definiti i nuovi orari di apertura dello sportello informativo 'Pisa Giovani' all’interno di palazzo Cevoli (via San Martino 110). La riapertura al pubblico è prevista il martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Il Comune di Pisa, infatti, ha assegnato, in seguito a gara pubblica, alla ditta Prospecto srl di Pistoia la gestione dello spazio, insieme al servizio di elaborazione di progetti per il reperimento di fondi europei e la gestione del sito www.pisagiovani.it

Obiettivo dello sportello informativo, già aperto lo scorso anno, è favorire l’orientamento dei giovani alle scelte di studio e professionali, e il sostegno nella ricerca di opportunità sul territorio e di avvio di start-up innovative.

"L’Italia riparte e così anche il nostro sportello dedicato ai giovani. Da oggi infatti, torna finalmente in presenza, dopo la difficile fase causata dalla pandemia, lo sportello 'Pisa Giovani' - spiega la vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Raffaella Bonsangue - dopo l’apertura dello scorso anno, abbiamo un nuovo interlocutore per la gestione dello spazio e delle attività legate al nostro progetto 'Pisa Giovani', pensato come occasione di formazione e informazione per i nostri ragazzi. Vogliamo, infatti, offrire loro un’occasione di orientamento e approfondimento intorno ai temi dell’occupazione, dell’autoimprenditorialità e delle opportunità offerte da Regione, Ministeri, Unione Europea e altri enti nazionali ed internazionali per fare esperienze utili alla propria formazione. Intendiamo così investire sui giovani perché facciano crescere la nostra comunità".

Il progetto 'Pisa Giovani' comprende numerose attività, tra cui il sito internet, www.pisagiovani.it, in cui si possono trovare informazioni, bandi e corsi europei, regionali e comunali, il calendario delle attività e la possibilità di iscriversi per ricevere la newsletter e gli aggiornamenti. Il progetto è presente anche sui principali Social (Facebook, Twitter, Instagram). Tra le attività da realizzare nel corso dell’anno anche corsi, seminari e workshop per un approfondimento tematico sul lavoro, le professioni, la formazione o su argomenti di rilevanza sociale o d’interesse per il mondo giovanile. A questi si affiancheranno una serie di conferenze e lo sviluppo di concorsi e premi per i migliori progetti presentati dai giovani della città.