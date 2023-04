Servizi pubblici per l’impiego, a Cascina aperto lo sportello decentrato

Si allarga anche alla provincia di Pisa la rete regionale dei servizi per l’impiego. Dopo le recenti aperture in altre province toscane, oggi è stata la volta di Cascina dove l’assessore alla Formazione e al Lavoro Alessandra Nardini ed il sindaco di Cascina Michelangelo Betti hanno inaugurato lo sportello decentrato dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), il primo nella provincia pisana.

Il nuovo sportello, così come già avvenuto in altri territori, rientra nel piano di rafforzamento della rete previsto da GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive inserito nel PNRR che, tra le varie azioni, prevede il rafforzamento della capillarità dei servizi pubblici per l’impiego sui territori.

Lo sportello, che ha trovato sede in Municipio (ingresso in via Palestro 4), servirà da punto di informazione su tutte le opportunità gestite dai Centri Impiego, fornirà un servizio di prima accoglienza e prima informazione orientativa e percorsi di orientamento individualizzato, oltre a permettere l’iscrizione allo stato di disoccupazione ed al collocamento mirato. Sarà aperto tutti i mercoledì con orario 9-13.

La provincia di Pisa ospita attualmente quattro Centri per l’Impiego: Pisa, Pontedera, Santa Croce sull’Arno e Volterra. Secondo un’analisi effettuata rispetto al numero complessivo di abitanti e alle caratteristiche geografiche del territorio è emerso che oltre il 45% delle residenti e dei residenti della provincia si colloca nei Comuni della cosiddetta ‘Area Pisana’ e in particolare il Comune di Cascina, che si trova a metà strada tra i Centri per l'Impiego di Pisa e Pontedera, con i suoi oltre 45mila abitanti è il comune più popoloso dopo quello capoluogo. Per questo è stato deciso di collocare qui uno sportello decentrato dei servizi pubblici per l'impiego, a disposizione di cittadine, cittadini e imprese del comune stesso oltre che dei comuni confinanti.

“L'impegno che stiamo mettendo in campo per potenziare la rete dei centri per l’impiego - ha commentato l’assessore Nardini - si arricchisce con questo nuovo sportello che va nella direzione di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive per il lavoro. Uno sportello a servizio di cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità dal punto di vista delle risorse e degli strumenti a disposizione. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio, andando a superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Vorrei ringraziare la grande disponibilità mostrata dal sindaco di Cascina e dai suoi collaboratori per essersi prontamente attivati rendendo possibile questa nuova apertura”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un servizio così importante per i cittadini, non solo cascinesi - ha aggiunto il sindaco Betti - lo sportello darà maggiori possibilità di accesso a un’area importante della nostra provincia per numero di residenti. Le deleghe dei Comuni nel settore del lavoro non sono ampie, ma l’attenzione a questo ambito, in una fase economica difficile come quella che stiamo attraversando, è fondamentale per l’intera comunità”.