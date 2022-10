Rifiuti a Cascina: nasce lo Sportello Servizio Porta a Porta

Mercoledì 2 novembre verrà inaugurato lo 'Sportello Servizio Porta a Porta', che avrà sede in via Palestro 4, nel centro storico di Cascina. Lo 'Sportello Servizio Porta a Porta', gestito da Geofor SpA, si occuperà della distribuzione, a consumo, dei sacchi per la raccolta porta a porta (domestica e non domestica), del ritiro dei mastelli dell’organico rotti da sostituire, dell’assistenza per l’accesso al ritiro domestico di ingombranti, della gestione della campagna di distribuzione delle compostiere domestiche e del sostegno alla domanda di accesso al servizio ritiro domestico di amianto. Potrà fornire inoltre la modulistica necessaria per l’attivazione del servizio di ritiro dei sacchi gialli e per quello inerente sfalci e potature. Lo sportello sarà aperto tutto l’anno, con il seguente orario: il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il mercoledì dalle 14 alle 18.

“Va avanti la collaborazione con Retiambiente per dare risposte ai cittadini - sottolinea Paolo Cipolli, assessore all’Ambiente del Comune di Cascina - l’apertura dello sportello, gestito direttamente da Geofor, avvicina il gestore ai cittadini, che potranno trovare diversi servizi fra cui la fornitura, al bisogno, delle diverse tipologie di sacchi per il conferimento dei rifiuti. Con questa modalità di consegna ci aspettiamo un risparmio di materiali e sarà possibile per ogni utenza chiedere i sacchi che servono effettivamente con una dotazione personalizzata. L’interlocuzione diretta snellirà i tempi e potrà rendere più agevole soddisfare le più frequenti necessità dei cittadini. L’apertura dello sportello non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, nessun impatto sul costo del servizio e quindi nessun incremento della Tari”.