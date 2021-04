Cascina, apre lo Sportello di supporto per la prenotazione dei vaccini

Il Comune di Cascina, da lunedì 12 aprile, attiverà uno Sportello gratuito di supporto alla cittadinanza per la prenotazione dei vaccini. "L'iniziativa mira a dare un servizio in più ai cittadini - commenta l'assessora alla Protezione civile Francesca Mori - si tratta anche di dare un segnale di vicinanza e un aiuto concreto in un momento di smarrimento e difficoltà. Un gesto reso possibile grazie alla tempestiva disponibilità delle Associazioni di Protezione Civile del territorio".

Lo Sportello sarà attivo, presso gli uffici dell'Anagrafe in Viale Comaschi 116, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e verrà gestito dai volontari e dalle volontarie di Misericordia di Latignano, Misericordia di Cascina, Croce Rossa San Frediano a Settimo, Pubblica Assistenza Cascina e La Racchetta. I cittadini interessati, che rientrano nelle categorie vaccinabili indicate dalla Regione Toscana, potranno prendere appuntamento telefonando allo 050 719215 negli orari sopra indicati e in seguito recarsi allo Sportello, nel pieno rispetto delle norme anti-covid che il periodo ci impone, muniti di carta di identità, tessera sanitaria e telefono cellulare. L'iniziativa si affianca alla nuova distribuzione delle mascherine, sempre effettuata dalle organizzazioni di volontariato.