Bilancio positivo per lo sportello di supporto ai tossicodipendenti: otto persone verso San Patrignano

Ottantasette persone contattate dall’apertura del servizio (8 giugno) alla fine del 2021, 56 colloqui telefonici e 31 incontri in presenza. E' un primo bilancio dell'attività dello sportello della Società della Salute della Zona Pisana alla Stazione di San Rossore, gestito dal gruppo 'Il Ponte', da 30 anni impegnato nella prevenzione e nella lotta alle tossicodipendenze, allestito nei locali di 'Binario Zero', lo spazio polivalente dell’ente di via Saragat affidato alla Cooperativa 'Arnera'.

Otto delle persone incontrate hanno iniziato il percorso d’inserimento nella comunità di San Patrignano o sono in attesa di farlo. Non sono solo giovani. Anzi, “in questo periodo abbiamo incontrato persone dipendenti di tutte le età, anche una persona di 65 anni - racconta il fondatore del gruppo 'Il Ponte' Corrado Galluzzi - ma anche alcuni genitori allarmati e preoccupati per il comportamento dei figli”. Il risultato è che, per ora, in otto hanno deciso di provarci e d’iniziare il cammino terapeutico con la comunità di San Patrignano. “La conseguenza è che sono aumentati i familiari che frequentano il gruppo di auto-aiuto e dunque abbiamo dovuto intensificare la cadenza della riunioni - continua Galluzzi - nei primi sei mesi di attività nei abbiamo effettuate ben 23, quando possibile in presenza e più spesso a distanza, a causa delle misure restrittive necessarie per limitare il contagio”.

Lo sportello è aperto due giorni la settimana per un totale di 4 ore (il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18), ma i volontari possono essere contattati telefonicamente (tel.329.6777959/338.8686424/ 347.2294057) a qualsiasi ora del giorno. In tutto sono sette quelli impegnati nel servizio (a cui ne vanno aggiunti altri due, che hanno completato il percorso a San Patrignano, e che sono presenti a supporto durante i colloqui mirati). Tutti impegnati nei colloqui e nell’organizzazione dei gruppi di auto-aiuto ma anche nei colloqui in carcere (14 quelli effettuati) e nell’attività di prevenzione (un incontro con i giovani Scout dell’Agesci).



“Lo sportello del gruppo 'Il Ponte' è un punto di luce e un approdo in quel mare buio e tempestoso che è la tossicodipendenza - dice Veronica Poli, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, delegata dalla SdS per il settore 'Giovani e Dipendenze' - atrategico, al riguardo, anche 'Binario Zero', lo spazio polivalente alla Stazione di San Rossore per i servizi legati all’alta marginalità che è stato di fondamentale importanza anche nei mesi più duri delle restrizioni legate alla pandemia e che, ormai da diversi mesi, ospita anche l’ambulatorio etico del Cisom”.

“Questo servizio conferma l’importanza di 'Binario Zero' - conclude il presidente della Società della Salute Sergio Di Maio - che costituisce una tessera fondamentale di quel mosaico d’interventi che abbiamo messo in campo per contrastare la marginalità grave e che andremo a rafforzare nei prossimi mesi”.