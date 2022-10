Prenotazioni con ZeroCode: dalla Misericordia di Vecchiano uno sportello in supporto ai cittadini

Un sostegno concreto per la comunità per la gestione del nuovo servizio ZeroCode, relativo alla prenotazione dei prelievi, messo a punto dalla Regione Toscana: da lunedì scorso, 10 ottobre, la Misericordia di Vecchiano ha attivato una sorta di front office per aiutare i cittadini e le cittadine ad usare correttamente il nuovo servizio di prenotazione di esami sanitari. Il supporto gestito dalla Misericordia di Vecchiano è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 16 alla 19, sia presso la sede di via XX Settembre primo piano, a Vecchiano; sia telefonicamente allo 0506204824.

Lunedì scorso, alla partenza del servizio, il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Politiche del Volontariato Mina Canarini si sono recati in visita alla sede della Misericordia di Vecchiano per ringraziare di persona i volontari e le volontarie, incontrando il governatore Simone Grazzini e la sua vice Carmela Ciardiello.

“Anche per il sostegno nella nuova modalità di prenotazione ZeroCode, messo a punto dalla Regione Toscana per le prenotazioni dei prelievi, le associazioni del volontariato del Comune di Vecchiano si confermano parte attiva nella gestione dei servizi svolti per i cittadini e le cittadine, e di questo non possiamo che ringraziare le nostre realtà associative, per un impegno costante e di alto livello, come già dimostrato durante le fasi più acute della pandemia” hanno affermato il sindaco Angori e l’assessore Canarini.

Di prossima attivazione, sempre per il supporto alle prenotazioni con ZeroCode, anche un apposito sportello che sarà messo a punto dalla Pubblica Assistenza di Pisa, Sezione di Migliarino Pisano.