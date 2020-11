Più spostamenti in un comune diverso: ordinanza regionale in vista della zona arancione

Meno restrizioni per spostamenti e attività. Lo dispone il presidente Eugenio Giani, firmando oggi, 28 novembre, una nuova ordinanza (la numero 116) che chiarisce nel dettaglio alcuni aspetti non approfonditi dalle norme nazionali.

"Si tratta di un’ordinanza interpretativa - spiega Giani - in attesa del rientro in zona arancione, che dovrebbe essere confermato il 4 dicembre dal Ministro Speranza con apposito atto. Abbiamo i numeri per adottare misure più morbide e per rispondere alle concrete necessità del nostro territorio. Le nuove regole vanno in questa direzione. Se continueremo a comportarci, tutti quanti insieme, con senso di responsabilità, rispettando le misure basilari anti Covid, possiamo farcela. Il popolo toscano, anche se messo a dura prova, sta dando un grande esempio di senso civico e di ammirevole capacità collaborativa".

La nuova ordinanza, in vigore da oggi, disciplina, le nuove regole che consentono in particolare gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nei seguenti casi:

- per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione in tutta la Regione. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

- in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;

- per andare a trovare figli presso l’altro genitore. Gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario;

- per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

- per l’attività di raccolta tartufi, funghi e pesca esclusivamente a titolo professionale fuori dal comune di residenza;

- per accudire gli animali allevati.

La nuova ordinanza dispone, inoltre, lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia con prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza nella consegna e ritiro dell’animale.

Corsi di formazione: per quanto riguarda i corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza. L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale.

Gli spostamenti - si legge nell’ordinanza - devono essere autocertificati, indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.