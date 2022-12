Lavori in piazza della Stazione: capolinea bus spostato in viale Gramsci

Autolinee Toscane informa che, per consentire lavori di riqualificazione di piazza Stazione lato est – fase 2.0, con atto del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pisa, vengono attuati alcuni provvedimenti alla circolazione, tra i quali l’interdizione al transito bus nell’area di capolinea urbano di piazza Stazione, il divieto di transito veicoli privati in viale Gramsci, l’inversione del senso unico di marcia in via Puccini e relativo obbligo di svolta a sinistra in uscita su via Corridoni.

In ragione di ciò, da martedì 3 gennaio 2023 e fino al termine dei lavori (data prevista 5 marzo) il capolinea delle linee urbane viene spostato lungo i marciapiedi di viale Gramsci, su ambo i lati, seguendo la dislocazione indicata sulla mappa.