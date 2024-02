Il simbolo: la locomotiva del Trammino sarà spostata nel Parco Stampace

La locomotiva del Trammino sarà spostata nel Parco Stampace. E' quanto annuncia su Facebook il vicesindaco Raffaele Latrofa che sottolinea come "a Marina gli agenti atmosferici sono troppo aggressivi". Dunque, dopo le numerose polemiche che nel tempo si sono susseguite per i danni che il salmastro ha provocato ad uno dei simboli della storia di Pisa, l'amministrazione comunale ha deciso per lo spostamento non prima però di un intervento di manutenzione che, assicura Latrofa, è stato effettuato.

La storia della locomotiva

Costruita nel 1883 dalla tedesca Henshel e Sohn di Cassel, la locomotiva è rimasta in attività a Pisa fino agli anni ‘20 del Novecento. Venne quindi ceduta al servizio della ferrovia mineraria di Monterufoli, per poi finire sulla tranvia Bologna-Cento. Nel dopoguerra lavorò allo zuccherificio di Rieti e poi in Veneto, in uno zuccherificio della stessa proprietà. A metà degli anni ’80 finito il servizio, era destinata alla demolizione ma finì nelle mani di Davide Ferrato, proprietario dell’azienda specializzata nel commercio di prodotti siderurgici, che l’ha custodita fino all'agosto 2021 quando la locomotiva è tornata a casa e collocata in piazza delle Baleari a Marina di Pisa "a coronamento della riqualificazione della piazza, per essere visibile a tutti e ricordare l’antico percorso del Trammino che portava al litorale, ricostruendo visivamente un pezzo di storia della nostra città e del nostro territorio" disse in quella occasione l'allora assessore Raffaele Latrofa.

Ora il nuovo spostamento per conservare meglio un pezzo di storia della città della Torre.