La riabilitazione si trasferisce a San Giuliano Terme: in via Garibaldi sorgerà la 'Casa della Salute'

La Riabilitazione di Pisa si trasferisce a San Giuliano Terme nella nuova e moderna sede realizzata dalla Coopselios in accordo con il Comune del Lungomonte. "La scelta di spostare la struttura ambulatoriale di Riabilitazione, dal poliambulatorio di via Garibaldi a San Giuliano Terme, rientra in un progetto più ampio di potenziamento di un servizio che ogni anno prende in carico centinaia di pazienti provenienti dalla zona pisana, che conta oltre 200mila abitanti. Inoltre, grazie ai progetti finanziati dal PNRR potremo ristrutturare il poliambulatorio per renderlo più funzionale e adatto ad accogliere i servizi della futura 'Casa della Salute'. Voglio ringraziare la Regione Toscana che sempre ci appoggia nel nostro lavoro di potenziamento dei servizi e le istituzioni che hanno lavorato in sinergia per il bene dei cittadini": così Maria Letizia Casani, direttrice generale della ASL Toscana nord ovest.

In via Garibaldi erano presenti, oltre alla direttrice della Asl e alla responsabile della riabilitazione, i sindaci di Pisa e San Giuliano Terme, Michele Conti e Sergio di Maio, il responsabile della progettazione di Autolinee Toscane, Alessio Vannucci e il direttore di CoopSelios, Raul Cavalli. "La nuova sede permetterà di rispondere in maniera appropriata a tutti coloro che necessitano di riabilitazione funzionale in malattie neurologiche, ortopediche e non solo". Ha affermato Cristina Laddaga, responsabile dell’area sud del dipartimento di riabilitazione. "Si consideri - continua Laddaga - che mediamente, in via Garibaldi, si registrano dai 150 ai 200 accessi al giorno per prime visite fisiatriche, visite di controllo, trattamenti fisioterapici e logopedici. Inoltre, durante l’anno la riabilitazione si fa carico della disabilità temporanea o permanente prendendo in trattamento circa 1.800 pazienti, ma il numero degli utenti che gravitano intorno alla struttura riabilitativa arriva a superare i 10mila se si aggiungono le prescrizioni di ausili e le autorizzazioni di trattamenti esterni". A questa prima fase ne seguirà un’altra che prevede l’apertura di posti letto residenziali di riabilitazione, un risultato considerevole che va incontro a quei pazienti che hanno superato la fase più critica (esiti da ictus, interventi ortopedici, ecc), ma non sono ancora in grado di tornare al domicilio.

"Questo trasferimento è un esempio di buona politica nell'interesse dei cittadini e dell'importanza delle sinergie fra istituzioni pubbliche ed enti diversi - ha detto il presidente della Società della Salute della Zona Pisana Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme - i pazienti della Zona Pisana avranno a disposizione una struttura moderna e all'avanguardia, che già accoglie una RSA, con tanto di bus navetta che dal parcheggio di via Paparelli consentirà di andare e tornare in pochissimi minuti e che rafforza i collegamenti fra il Lungomonte e la città dato che la linea potrà essere utilizzata da tutti i cittadini. Ci siamo arrivati grazie alla collaborazione fra Azienda Ausl Toscana Nord Ovest, Autolinee Toscana e, soprattutto, le amministrazioni di Pisa e San Giuliano Terme che hanno avuto la lungimiranza di mettere al centro il bene comune e i bisogni dei cittadini più fragili andando oltre le diverse appartenenze politiche".

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti ha espresso la sua soddisfazione: "Ringrazio l’Azienda Usl Toscana nord ovest, la Società della Salute, la collaborazione fra enti porta a grandi risultati. Lo spostamento del reparto di riabilitazione è il primo passo verso la realizzazione qui, in via Garibaldi, della prima casa di comunità nel comune di Pisa. Un progetto su cui la nostra amministrazione ha puntato fin dall’inizio del mio mandato e a cui ha lavorato la compianta Gianna, l’assessore Gambaccini che ha preceduto Di Maio alla guida della Sds Pisana".

"Per questo - ha proseguito il sindaco - in accordo con la direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, abbiamo lavorato affinché diventasse una concreta realtà, non solo creando le condizioni perché ciò avvenisse, ma contribuendo economicamente affinché il progetto si realizzasse: abbiamo infatti previsto 140mila euro nel bilancio 2022 per coprire il costo degli orari aggiuntivi dei medici di base per l’attività che svolgeranno nella Casa della Salute. Un impegno che abbiamo preso per i prossimi tre anni proprio per garantire che, al fianco delle risorse del PNRR per la realizzazione delle strutture, ci siano anche risorse per assicurare la presenza di servizi medici già dal prossimo anno. Un progetto pilota nel Comune capoluogo che mi auguro potrà partire già dalla prossima primavera".

"Un servizio in più che spero possa contribuire a scaricare un po’ di pressione dal nostro grande ospedale di Cisanello, un’eccellenza a livello nazionale, ma che fatica a gestire i problemi quotidiani dei pisani. Continuo a ricevere da un numero sempre maggiore di cittadini pisani segnalazioni di cattivo funzionamento del sistema sanitario locale. La sensazione generale che si sta consolidando nel nostro territorio è quella di una sanità pubblica regionale sempre più al collasso e in difficoltà anche a dare servizi essenziali e di prima urgenza. Con azioni di questo tipo, con una casa della comunità a disposizione dei cittadini pisani, possiamo avvicinare la sanità ai cittadini andando loro incontro, migliorare il rapporto fra ospedale e territorio in favore di quest’ultimo".

"Come Autolinee Toscane - ha dichiarato Alessio Vannucci responsabile progettazione AT Pisa - ci siamo messi a disposizione delle istruzioni pubbliche e in particolare del Comune di Pisa per poter garantire ai cittadini il diritto alla salute costruendo un apposito servizio di bus navetta su misura delle esigenze dei pazienti". Infatti, il Comune di Pisa ha messo disposizione uno specifico bus navetta che collegherà il parcheggio scambiatore di via Paparelli, a Pisa, all’area di via Di Giacomo, nel Comune di San Giuliano Terme, dove verranno trasferite le attività ambulatoriali della riabilitazione, svolte attualmente a Pisa in via Garibaldi.

Il servizio, che sarà attivato in via sperimentale per sette mesi, sarà disponibile dal lunedì al venerdì, per un totale di 30 corse giornaliere comprese tra le 8 e le 18.15 per l’andata e altrettante per il ritorno; in pratica una corsa ogni mezz’ora in entrambe le direzioni. Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dal direttore della CoopSelios, Raul Cavalli che ha elogiato tutte le istituzioni per la loro capacità di lavorare in sinergia. L’intero servizio è portato avanti da 15 fisioterapisti e 4 medici fisiatri che fanno parte del dipartimento della riabilitazione della ASL Toscana nord ovest. L’intero percorso è gestito totalmente dalla ASL Toscana nord ovest e a pieno regime rappresenterà sicuramente un modello virtuoso di integrazione pubblico-privato. La presentazione della nuova struttura si è chiusa con il ringraziamento unanime agli operatori sanitari che quotidianamente lavorano a contatto con i pazienti e con la volontà di intitolare la nuova struttura a Chiara Carboncini, professoressa ordinaria di medicina fisica e riabilitativa, recentemente scomparsa.