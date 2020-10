Poste a Riglione chiuse per lavori: "Nessun intervento per abbattimento barriere architettoniche"

"Ancora chiuse le poste a Riglione, da oltre due settimane il servizio postale è chiuso per lavori edili creando un notevole disagio per i cittadini che debbono spostarsi verso altre sedi, a Putignano o nel comune di Cascina. Non siamo a conoscenza del tipo di lavori che sono in corso ma sicuramente non è in programma la soluzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche". Ad intervenire sulla chiusura e le condizioni dell'ufficio postale è il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi.

"L'attuale sede delle Poste, oltre a mancare di un parcheggio limitrofo, è inaccessibile a qualsiasi tipo di disabilità essendoci degli scalini fra il marciapiede e l'ingresso - afferma Biondi - andrebbe certamente individuata una sede postale più idonea per la fruizione di tutti i cittadini che ne utilizzano i servizi. L’attuale sede risulta compromessa dal traffico e dalla sosta, da anni come PD chiediamo un suo spostamento all’interno del quartiere di Riglione. A suo tempo venne proposto di collocare l'ufficio postale nei locali del palazzo, tutt'ora chiuso in Via Marsala o in Piazza della Fornace. In ogni caso l'attuale collocazione è sbagliata per le barriere architettoniche e per l'assoluta mancanza di posti per la sosta che determinano, in quel tratto di Via Fiorentina, un sistematico congestionamento a causa della sosta abusiva che determina elementi di pericolosità soprattutto per i pedoni e le biciclette".

"Contiamo che i lavori terminino il prima possibile in modo da riaprire al pubblico la sede e rendere accessibili i servizi ai cittadini - conclude Biondi - per il futuro bisogna cercare di individuare una collocazione più idonea in grado di rispettare i diritti di tutti gli utenti".