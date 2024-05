Furia cieca dopo la lite: prende a sprangate alcune auto parcheggiate

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato una persona che, in evidente stato di alterazione psicofisica, secondo le testimonianze di alcune persone presenti sul posto avrebbe dapprima sostenuto una lite per futili motivi con un altro soggetto e poi danneggiato - con una spranga di metallo - alcune auto parcheggiate in strada.

I militari intervenuti hanno quindi proceduto a fermare l'uomo, a cui hanno sequestrato l’attrezzo - per poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per danneggiamento aggravato.