"Disagi e malori tra i dipendenti ed i clienti del fast food", per "fatti gravissimi" che "sono già stati segnalati, in passato, sia dai commercianti del centro che dai lavoratori". Uiltucs Toscana chiede "all'amministrazione comunale e a tutte le forze dell'ordine di fare la loro parte in modo da ripristinare una situazione di normalità e di sicurezza", a seguito di quanto avvenuto venerdì sera 10 maggio presso il Burger King del Cineplex di Pontedera. Secondo quanto riferito, un gruppo di giovanissimi ha usato uno spray al peperoncino nel locale, finendo per intossicare lavoratori e clienti.

La nota del sindacato parla di "ragazzi dal comportamento violento", con chi lavora che è "costretto a convivere con continui atti di vandalismo che arrivano sino alla violenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del centro". Sul caso in questione scrive che "gli scalmanati hanno persino usato uno spray urticante nel locale del Burger King, causando disagi e malori tra i dipendenti ed i clienti del fast food. Si è persino reso necessario l’intervento del 118 e dei Carabinieri di Pontedera. Fatti gravissimi che mettono a rischio la vita delle persone e che non possono più essere catalogati dall'amministrazione comunale o dalle forze dell’ordine, come bravate o scherzetti".

"Episodi come questi sono già stati segnalati, in passato, sia dai commercianti del centro che dai lavoratori, proprio per richiedere una pianificazione più efficace e prolungata della vigilanza interna", insiste il sindacato, che chiede "un aumento della vigilanza, al momento non ancora realizzato, certamente concausa di queste scorribande impunite".