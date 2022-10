"Sputava nel piatto se non gli davi dei soldi, grazie alla Questura per essere intervenuta"

"Adesso le attività di piazza Chiara Gambacorti possono lavorare più serenamente dopo l'intervento della Questura di Pisa in seguito alla nostra segnalazione relativa alla sicurezza". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli ringrazia "il questore Bonaccorso, il dirigente e il coordinatore della Squadra volanti per l'opportuno intervento che permette finalmente di ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza in una delle piazze del centro più frequentate da cittadini, turisti e visitatori".

L'associazione infatti racconta di un avventore indesiderato nella piazza: "Imprenditori e titolari di locali in piazza Gambacorti si sono rivolti a Confcommercio - spiega in una nota - per denunciare i comportamenti minacciosi di un soggetto senza fissa dimora, che infastidiva i clienti seduti ai tavolini, con una richiesta assillante di denaro, e che in caso di rifiuto metteva in atto una serie di atteggiamenti aggressivi, ivi compreso, in alcuni casi, sputare nel piatto dei clienti. Una volta venuti a conoscenza del fatto lo abbiamo immediatamente segnalato alle autorità competenti e l'efficiente intervento della Questura ha permesso di debellare questa inaccettabile situazione. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a collaborare con le istituzioni preposte per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in città attraverso un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione con le istituzioni preposte, a tutela delle migliaia di imprenditori che rappresentantiamo".

"Confcommercio è a disposizione per ogni ulteriore segnalazione - aggiunge - contattare il responsabile area sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio al 3470829876, mail a.giovarruscio@ confcommerciopisa.it".