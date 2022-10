La Squadra Corse dell'Università di Pisa cerca nuovi studenti per la stagione 2022/2023

L'E-Team, la Squadra Corse dell'Università di Pisa, lancia la campagna di recruitment per la prossima stagione agonistica 2022/2023. La squadra, composta interamente da studentesse e studenti dell’Ateneo, è alla ricerca di nuove leve che andranno ad arricchire e rinnovare le competenze del gruppo. Il 6 ottobre alle 19.15 la squadra illustrerà, nell’incontro sulla piattaforma Microsoft Teams (a cui accedere da questo link), le figure ricercate e le attività che si svolgeranno. Dopo questo incontro sarà possibile sottoporre la propria candidatura compilando il form al link dedicato.

Guidata dal nuovo team leader Lorenzo Alibrandi, la squadra progetta e realizza ogni anno una monoposto per partecipare alle competizioni nazionali e internazionali di Formula Student. L'E-Team è nato nel 2007 su iniziativa di un gruppo di studenti e dottorandi di Ingegneria, sotto la supervisione del professor Emilio Vitale e del professor Massimo Guiggiani, al tempo rispettivamente preside della facoltà di Ingegneria e presidente del corso di laurea in Ingegneria dei Veicoli terrestri. Il team ha conseguito negli anni importanti risultati e riconoscimenti, concludendo anche la scorsa stagione 2021/2022 con ottimi piazzamenti in Italia e all’estero.