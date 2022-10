Toscana Aeroporti, firmati gli accordi per le stabilizzazioni

"Con gli accordi sottoscritti ieri, unitariamente da Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl ed Usb, si riapre il dialogo con Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling, dopo che lavoratrici e lavoratori dei due aeroporti toscani avevano scioperato per ben due volte nei mesi di giugno e luglio scorsi.

Grazie agli accordi sottoscritti, da novembre saranno stabilizzate 72 persone (6 in TA e 66 in TAH)". E' quanto rendono noto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Toscana riguardo alla situazione dei lavoratori degli scali di Pisa e Firenze.



"Due importanti accordi, sottoscritti con l'impegno di continuare un proficuo dialogo tra azienda e sindacati, raggiunti grazie alla lotta di lavoratrici e lavoratori, senza dimenticare il continuo interesse e la disponibilità dimostrata dalla Regione Toscana, in primis con l'Assessorato al Lavoro" concludono i sindacati.