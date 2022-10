L'Ippodromo di San Rossore è pronto ad ospitare la stagione delle corse: si parte il 22 ottobre

Dopo l'appuntamento di maggio con i campionati italiani di endurance di tutte le specialità e il grande evento dell’organizzazione dei concorsi per l’Università di Pisa, l’ippodromo di San Rossore riapre i battenti per la sua disciplina più tradizionale: le corse al galoppo.

Lo farà sabato 22 ottobre, giornata di apertura di una stagione che si protrarrà fino alla domenica 2 aprile 2023 quando si disputerà il 133° premio 'Pisa'.



Questo scorcio di stagione del 2022 vedrà in programma 16 giornate di corse, delle quali 8 convegni festivi. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1 milione di euro.

Anche sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nella primavera passata - unico periodo gestito 'a porte aperte' negli ultimi 2 anni - continua per la sua strada fatta di lavoro e di iniziative per il pubblico.

"La speranza - sottolineano da Alfea - è che qualcosa, anzi molto, cambi in meglio a livello nazionale e che si giunga finalmente a un sistema che riconosca i meriti dei singoli ippodromi tenendone quindi ben presenti le qualità, l’impegno e i risultati. E in questo, San Rossore non è secondo a nessuno, a partire dall’unicità del suo centro di allenamento, per arrivare ai dati di spettatori e gioco sul campo che lo collocano da anni al vertice assoluto in Italia".



L’impegno di Alfea, anche nella pausa estiva, si è concretizzato, oltre alla gestione quotidiana delle piste di allenamento, in numerosi interventi di manutenzione straordinaria quali la cura delle piste da corsa e di allenamento (arieggiatura, bucatura, piani di concimazione, trasemine), e a svariati interventi sulle strutture dell’ippodromo. Tra questi il restyling del ristorante centrale dell’ippodromo con ampliamento degli spazi a disposizione per gli ospiti con tavoli 'vista pista' e l'ampliamento e una rinnovata programmazione delle attività dell’animazione di Ippolandia con la rivisitazione degli spazi dedicati ai bambini.

Le corse

Il calendario delle corse principali della stagione autunnale che va ad iniziare conferma gli appuntamenti tradizionali, cioè i Grandi Premi quali 'Criterium di Pisa', 'Rosenberg' e 'Andred' (4 dicembre), 'Goldoni' spostato al 26 dicembre insieme alla listed 'Piazza dei Miracoli'.

Sono confermate in calendario anche le innovazioni introdotte gli scorsi anni: ci riferiamo alla 'Tower of Pisa Cup' (4 dicembre), Listed Race per Purosangue Arabo e la 7^ edizione della 'Moutai Cup' (6 novembre), sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo.

Il 27 novembre si disputeranno poi due importanti corse per cavalli Anglo Arabo, il 'Gran Galà' e il premio 'Conferenza internazionale'.

Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate il 15 e il 22 dicembre, che sono il preludio del cuore della stagione dei saltatori che si svilupperà come da tradizione in gennaio e febbraio.

Gli eventi collaterali

Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse. E' stato progettato infatti un programma se possibile ancora più ricco di eventi collaterali capaci di coinvolgere il pubblico presente in ogni giornata festiva. Oltre alla tradizionale attenzione per le famiglie e per i più piccoli, confermata da un rinnovato programma di intrattenimenti con animatori nell’area dedicata di 'Ippolandia', dalla rivisitazione degli spazi per i bambini e dalla costante presenza dei pony al parco-giochi, per i neofiti verrà riproposto il tour gratuito 'Dietro le quinte' nel corso del quale vengono svelati, con l’aiuto di un professionista, i meccanismi attraverso i quali si realizza lo spettacolo delle corse.