Pedina la ex per gelosia, scatta il braccialetto elettronico

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno eseguito ieri, primo luglio, nel comprensorio del Cuoio, un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo. Il provvedimento cautelare è scaturito, spiegano i Carabinieri, a seguito di reiterate condotte moleste e persecutorie che il soggetto avrebbe posto in essere nei confronti della vittima. Il motivo è la gelosia di lui, una volta che la convivenza fra i due è andata deteriorandosi. La vittima è stata costretta a modificare le proprie abitudini per non incorrere nei comportamenti dell'ormai ex. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando la donna ha nuovamenten denunciato di essere stata pedinata e avvicinata mentre portava a scuola la figlia.