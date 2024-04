Non accetta la fine della relazione con la ex compagna: scatta il braccialetto elettronico per uno stalker

E' stato sottoposto al regime del braccialetto elettronico un uomo di 61 anni che, dopo l’interruzione del rapporto sentimentale risalente al 2009 con la propria compagna, non si era mai rassegnato alla fine della relazione e, quando nell’inverno scorso, ha scoperto che la donna aveva una nuova relazione ha iniziato ad attuare delle condotte fortemente oppressive.

In un crescendo di atti persecutori, l'uomo ha messo in atto delle condotte sempre più moleste nei confronti della donna: appostamenti sotto casa e sotto il luogo di lavoro, veri e propri pedinamenti nonché numerosissime lettere anonime. In una occasione l’uomo è arrivato persino ad introdursi abusivamente all’interno delle pertinenze dell’abitazione della ex.

In relazione a questi fatti, su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari di Pisa ha adottato, sulla base di una articolata e dettagliata indagine della Squadra Mobile della Questura di Pisa, un provvedimento di divieto di allontanamento dai luoghi frequentati dalla donna, supportato dall’installazione del cosiddetto braccialetto elettronico.