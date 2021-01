Stalking alla ex convivente: 35enne nei guai

La sezione Misure di Prevenzione della Polizia ha emanato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un italiano 35enne, residente a Livorno ma di fatto dimorante nel Comprensorio del Cuoio, per atti di stalking nei confronti della sua ex convivente 30enne.

L'istanza è stata presentata dalla donna stessa, che dopo 2 anni di convivenza ha scelto di troncare il rapporto a causa del carattere irascibile e possessivo dell'uomo. Dalla ricostruzione offerta dalla vittima ed accertata in pochi giorni dagli agenti, il 35enne non ha accettato la decisione della donna ed ha iniziato ad inviarle messaggi molesti ed ingiuriosi sui social, arrivando a fare appostamenti sotto casa di lei e sul luogo di lavoro. La donna addirittura ha preso in affitto una casa in un comune diverso da quello dove abitava con lui, per evitare gli atteggiamenti assillanti, ma senza successo. L'uomo è arrivato a presentarsi dove lavora la vittima e rivolgerle epiteti ingiuriosi alla presenza dei colleghi.

La Sezione misure di prevenzione, ricevuta la delega dal Questore di effettuare gli opportuni accertamenti, anche sentendo persone informate dei fatti che hanno confermato in pieno la vicenda, in 5 giorni hanno notificato il provvedimento di ammonimento allo stalker. Se ricommette, anche una sola volta, molestie in danno della donna, potrà scatterà l’arresto per atti persecutori con procedura d'ufficio, quindi anche senza querela, con pena aumentata.